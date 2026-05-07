Košarkaši Valensije ostali su u trci za plasman na Fajnal-for Evrolige. Španski tim je u trećoj utakmici plej-ofa pobedio Panatinaikos i tako vratio jedan brejk i smanjio na 2:1 u seriji.

Meč u Atini je obeležio sukob dvojice trenera - Pedra Martineza i Ergina Atamana. Španski stručnjak je zaradio isključenje, zbog čega nije razgovarao sa medijima odmah posle utakmice. Ipak, odlučio je da se dan kasnije oglasi.

Treneru Valensije sve više smeta ponašanje Atamana, otuda je i skrenuo pažnju sudijama da bolje obrate pažnju na "igre" kojima se služi turski strateg.

- Gorko sladak osećaj. Sladak jer smo pobedili, a gorak zbog isključenja - počeo je Martinez.

Optužio je Atamana da namernim tehničkim greškama direktno utiče na tok suđenja.

- Bili smo malo razočarani jer je u obe utakmice u Valensiji trener Ataman, majstor kontrole situacije, kada smo imali kontrolu i dobro igrali sa malom prednošću, izazvao tehničku kaznu u obe utakmice i suđenje se promenilo. Samo sam želeo da sudije shvate da se to ne sme dozvoliti i da moraju da shvate da suđenje mora biti fer.

Osvrnuo se Martinez i na isključenje koje je zaradio u trećoj utakmici, za koje je, delom, okrivio Atamana.

- Poludeo je (Ataman). Obojica smo potom isključeni, a onda je postao još luđi ovde u hodnicima hale. Razumem da je to bila... Solomonska odluka. Obojica smo izašli iz restriktivnog prostora za trenere. On je već dobio tehničku grešku, onu koju je izazvao, i pretpostavljam da su želeli da oba trenera budu isključena. Nemam šta da kažem o sudijama. Ono što nisam želeo je da ponovo utiču na igru, kao što mislim da su uradili sa tehničkim greškama u prve dve utakmice - zaključio je Pedro Martinez.

Četvrta utakmica je na programu u petak, takođe u Atini.