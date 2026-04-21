Trener košarkaša Valensije Pedro Martinez proglašen je za najboljeg trenera Evrolige i dobitnik je priznanja "Aleksandar Gomeljski" za sezonu 2025/26, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Martinez je ove sezone sa Valensijom u Evroligi zabeležio 25 pobeda i 13 poraza, a španska ekipa je završila na drugom mestu na tabeli ligaškog dela takmičenja.

On je dobio najviše glasova od trenera Evrolige, koji su su učestvovali u izboru.

Trener Žalgirisa Tomas Masijulis završio je na drugom mestu u izboru za najboljeg trenera Evrolige, a zatim slede Jorgos Barcokas iz Olimpijakosa i Šarunas Jasikevičijus iz Fenerbahčea.

Evroliga je navela da se ukupno 13 trenera našlo na glasačkim listićima.

Željko Obradović i Jorgos Barcokas su rekorderi sa po tri osvojena priznanja za trenera godine u Evroligi.

Trofej za trenera godine "Aleksandar Gomeljski", nazvan je po legendarnom treneru koji je doveo Rigu do titule u prvoj Evroligi 1958. godine i osvojio još tri kontinentalna trofeja. Gomeljski je takođe vodio Sovjetski Savez do zlata na Olimpijskim igrama 1988. godine i jedan je od najodlikovanijih trenera u istoriji košarke.