Crveno-beli su regularni deo Evrolige završili na desetoj poziciji i sada ih čeka možda i najteži mogući izazov u gostima. Barselona ima prednost domaćeg terena, ali i dodatni pritisak, jer se od katalonskog tima očekivalo više tokom sezone. Iako su slavili u oba međusobna duela ove godine, njihova forma u poslednje vreme nije na nivou koji garantuje sigurnost.

Poraz u domaćem prvenstvu i problemi u napadu, posebno u drugom poluvremenu prethodnih utakmica, otvaraju prostor za optimizam gostima iz Beograda. Ipak, Blaugrana ostaje jedno od najtežih gostovanja u Evropi, gde Barselona retko gubi i ume da pronađe ritam kada je najpotrebnije.



Sa druge strane, Crvena zvezda dolazi u situaciji “biti ili ne biti”. Tokom sezone pokazivali su da mogu da pariraju i najjačima, ali nedostatak kontinuiteta ih je doveo u ovu poziciju. Ipak, sada više nema prostora za kalkulacije, jer je potreban maksimum u svakom segmentu igre.

Napadački potencijal, čvrstina u reketu i energija u odbrani biće ključni faktori ako žele da naprave brejk i produže sezonu. Posebno je važno kako će tim reagovati pod pritiskom, jer upravo ovakvi mečevi često odlučuju između dobrih i velikih ekipa.

Ulog je ogroman, jer pobednik dobija još jednu šansu za plasman u plej-of, dok poraženi završava takmičenje. Upravo zato se očekuje meč visokog intenziteta, u kojem će svaki posed imati posebnu težinu.

