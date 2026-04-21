Zima 2017. godine bila je prilično zanimljiva po planu pojačanja na "Marakani". "Delije" će pamtiti tih nekoliko meseci prelaznog roka...

Adam Mičel, Andrija Luković, Pablo Muče, Tomas Fibel, Džon Ruiz, Marko Poletanović... a među njima i nekada veliki talenat i momak koji je stigao na "Marakanu" pravo iz nemačkog Bajera - Milan Senić.

Nekada mladi reprezentativac Srbije rođen je u mađarskom Segedinu, gradu blizu granice sa našom zemljom, ali je odlučio da igra za našu selekciju. Koliko je bio talentovan govori i činjenica da ga je Leverkuzen "pokupio" kada je imao svega 12 godina.

Igrao je i za mladu reprezentaciju Srbije na čuvenom meču protiv Francuske kada je u Kragujevac stigao Kilijan Mbape i jedinim golom doneo pobedu svojoj selekciji. Tada su dres Francuza nosili Teo Ernandez, Markus Tiram, Ismael Benaser...



Čak sedam godina proveo je u dresu mlađih selekcija "farmaceuta", a onda je kao bomba odjeknulo da je Zvezda uspela da ga dovede. Na predstavljanju je generalni direktor Zvezdan Terzić rekao da ga Senić podseća na Kristijana Ronalda.

- Podseća na Kristijana Ronalda, po poziciji na kojoj igra i po izgledu. Mnogo očekujemo od njega - rekao je Terzić 9. januara 2017. godine na okupljanju crveno-belih.

Međutim, niti je Zvezda videla "novog Ronalda", niti je Senić uopšte i dobio šansu da zaigra na "Marakani". Priključen je omladincima, odakle je dalje išao na pozajmice u OFK Beograd, mađarski Šiofok, pa onda i Grafičar, da bi na kraju rastanak sa crveno-belima usledio na leto 2018. godine.

Napustio je Beograd kao slobodan igrač i vratio se u Nemačku, ali ovog puta u četvrtu ligu gde je nosio dres zapadnog Dizeldorfa, a onda i Lokomotive iz Lajpciga.

Od septembra 2020. godine ponovo je obukao dres Dizeldorfa i igrao je petu ligu. Poslednji rang takmičenja u kojem je bio jeste šeste liga, a ove godine nema klub. Iako još uvek zvanično nije objavio kraj karijere trenutno se bavi marketingom i radi za jednu nemačku firmu.