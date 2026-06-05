Nekadašnji golman i trener reprezentacije Jermenije, Roman Berezovski, potvrdio je da će skauti italijanskog Koma i francuskog Lansa prisustvovati predstojećem prijateljskom meču protiv Kazahstana, sa primarnim ciljem da na delu isprate defanzivca Crvene zvezde Naira Tiknizjana, kao i Eduarda Spertjana.

Berezovski je u izjavi biranim rečima govorio o kvalitetima Zvezdinog levog beka, naglasivši da jermenski reprezentativac poseduje klasu za timove koji su obezbedili plasman u Ligu šampiona za narednu sezonu.

- Lično smatram da bi Tiknizjan i Spertjan mogli bez problema da zaigraju kako u Komou, tako i u Lansu. Želim mu da odigra maksimalno dobro protiv Kazahstana i da skauti, koji će biti na stadionu, još jednom dobiju potvrdu njegovog visokog kvaliteta. Nemam sumnje da će dati sve od sebe, jer su ovakve letnje utakmice u jeku otvaranja prelaznog roka prava fudbalska pijaca. Iskreno se nadam da će se ovaj transfer realizovati, jer oba kluba sledeće sezone nastupaju u elitnom takmičenju, gde bi bilo sjajno videti naše fudbalere - poručio je Berezovski.