Holandija je nadigrala Češku 21:15 u plej-in rundi Svetskog prvenstva u basketu 3x3 i plasirala se među osam najboljih, gde će u borbi za polufinale igrati sa Srbijom.

Obe reprezentacije su zabeležile po tri pobede i poraz u grupnoj fazi, u kojoj su Holanđani zauzeli drugu, a Česi treću poziciju.

Veliki favorit bilo je „oranje“ u ovom okršaju, a taj status opravdali su nošeni najboljim igračem sveta Vortijem de Jongom. Držao se autsajder veoma dobro do polovine meča, ali onda je na površinu isplivao kvalitet dvostrukog viceprvaka planete.

Srbija, ubedljivo najuspešnija država u istoriji Mundijala sa šest zlata, i u ovom izdanju za sada briljira. U grupi su savladali sve - Austriju, Madagaskar, Španiju i Australiju. Nema sumnje da će u duel sa olimpijskim šampionima iz Pariza ući puni samopouzdanja, međutim očekuje ih vrlo nezgodan zadatak.

U četvrtfinale su se direktno plasirale još Litvanija, Nemačka i Sjedinjene Američke Države. Pobednik susreta „orlova“ i Holandije u polufinalu će se sastati sa boljim iz okršaja baltičke zemlje sa pobednikom plej-in dvoboja između Letonije i Novog Zelanda.