Fudbalski klub Partizan već godinama prolazi kroz turbulentan period i krizu rezultata. Tako je bilo i ove sezone, crno-beli su ostali bez svih trofeja, ali i bez Evrope. Izgubili su drugo mesto u Superligi Srbije, ipak, parni valjak može da bude zadovoljan rastom tržišne vrednosti fudbalera.

Ukupna cena tima je skočila sa 7.600.000 evra, pa je gotovo sigurno da će Partizan leto dočekati sa vrednošću od 53.500.000 evra prema specijalizovanom sajtu Transfermarkt.

Ognjen Ugrešić je na prvom mestu, čija je vrednost porasla sa 8.000.000 na 10.000.000 evra.

Potom, sledi Vanja Dragojević sa 6.000.000 na 8.000.000, zatim, Nikola Simić sa 5.000.000 na 6.000.000 i Milan Roganović sa 3.500.000 na 4.000.000.

Sledeći je Bogdan Kostić, koji je sa 2.000.000 skočio na 3.000.000, dok je Demba Sek ozbiljno zavredeo cifru od 2.500.000 evra!

U društvu „milionera“ sada su i defanzivci Stefan Milić i Vukašin Đurđević, na čijim etiketama sada umesto 800.000 piše 1.000.000. Vrednost Milana Vukotića (3.500.000) i Nemanje Trifunovića (3.000.000) ostala je ista.

Samo dva pada dogodila su se u Humskoj kada su u pitanju prvotimci. Saša Zdjelar umesto 3.000.000 vredi 2.500.000, A Stefan Mitrović minimalno je nazadovao sa 250.000 na 225.000. Očekivano, ipak su u pitanju iskusni igrači.

Ohrabrujuće brojke za klub sa Topčiderskog brda, koji je prošlog jula bio procenjen na "samo" 17.300.000 evra. Kada se to uporedi sa sadašnjom situacijom, dolazi se do zadivljujućeg podatka - cena je skočila astronomski, za čak 309 procenata.