Kako prenosi israelhayom.co.il, Makabi iz Tel Aviva ozbiljno radi na povratku Hasiela Rivera, košarkaša koji je u žutom dresu i stekao status miljenika navijača.

Izraelski velikan usmerio je pažnju na dodatno jačanje unutrašnje linije, a upravo je kubanski centar označen kao jedan od glavnih ciljeva za sezonu 2026/27. Rivero je u Makabiju nastupao od 2023. do 2025. godine i tokom tog perioda izgradio odličan odnos sa navijačima i stručnim štabom. Zbog toga ne čudi što u Tel Avivu smatraju da bi njegov povratak mogao da donese dodatnu stabilnost i iskustvo pod košem.