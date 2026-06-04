Kako prenosi israelhayom.co.il, Makabi iz Tel Aviva ozbiljno radi na povratku Hasiela Rivera, košarkaša koji je u žutom dresu i stekao status miljenika navijača.

Izraelski velikan usmerio je pažnju na dodatno jačanje unutrašnje linije, a upravo je kubanski centar označen kao jedan od glavnih ciljeva za sezonu 2026/27. Rivero je u Makabiju nastupao od 2023. do 2025. godine i tokom tog perioda izgradio odličan odnos sa navijačima i stručnim štabom. Zbog toga ne čudi što u Tel Avivu smatraju da bi njegov povratak mogao da donese dodatnu stabilnost i iskustvo pod košem.

Iako ima ugovor sa Crvenom zvezdom i za narednu sezonu, njegova budućnost na Malom Kalemegdanu nije potpuno izvesna. Posle završetka sezone očekuju se određene promene u sastavu crveno-belih, a upravo bi Rivero mogao da bude jedno od imena oko kojeg će se voditi ozbiljni razgovori tokom leta.

Prema navodima izraelskih medija, pregovori između Makabija i igrača već su počeli nakon završetka sezone Crvene zvezde. Dodatni adut izraelskog kluba predstavlja činjenica da je Rivero već upoznat sa sistemom rada i da je tokom prethodnog boravka imao odličnu saradnju sa trenerom Odedom Katašom. 

 

 