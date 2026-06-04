OFK Beograd doveo je veliko pojačanje i to fudbalera iz Obale Slonovače, Ervea Turea (26). Reč je o igraču koji pokriva poziciju zadnjeg veznog.

Romantičari su i te kako aktivni na tržištu, a to su i pokazali dovođenjem Turea.

Reč je o internacionalcu iz Obale Slonovače, koji je do sada igrao u drugoj ligi Francuske, a prethodnih šest mecei je bio na pozajmici u Javoru.

Na sedam odigranih utakmica u Superligi Srbije je postigao dva gola, a imao je i jednu asistenciju.

Jedan od dva pogotka je upisao i šutom sa pola terena protiv TSC-a.

Proveo je čitavu karijeru u Bulonju za koji je odigrao ukupno 107 utakmica i šest puta se upisao u listu strelaca.

Uprkos tome što se u Ivanjici nije baš pokazao, to nije pomoglo Javoru da izbegne ispadanje u Prvu ligu Srbije.