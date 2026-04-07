Sve je spremno na Karaburmi, OFK Beograd se posle tri godine vraća na Omladinski stadion, koji je sada potpuno renoviran, reflektori su takođe tu i sve je spremno za superligaški fudbal.

Prvi rival OFK Beogradu na “novom” Omladinskom stadionu biće Radnik iz Surdulice, kojem će ovo predstavljati bitan meč, s obzirom na to da bi poraz, uz potencijalnu pobedu Radničkog iz Kragujevca, mogao da ih odvede u plej-aut.

OFK Beograd se javio na svom Instagram profilu i poslao poruku navijačima. Odlučili su iz redova Romantičara da će ulaz biti besplatan, te da očekuju spektakl na tribinama u četvrtak od 19 časova.

- Bitan momenat za svakog navijača i ljubitelja OFK Beograda, bitna stvar i za srpski fudbal, posle više od 10 godina na Karaburmu se vraća Superliga, a klub posle dve godine igranja na 'strani' ponovo će svoje domaće utakmice igrati u svom domu - rekao je Andrej Mrkela, sportski direktor OFK Beograda.