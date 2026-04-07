Karlos Alkaras je obavio uspešno prvi zadatak u Monte Karlu i na putu ka odbrani titule ušao u osminu finala, a na konferenciji za medije je španskim medijima otkrio zbog kojih reči se kaje.

Karlos je u trećem kolu nedavno završenog Mastersa u Majamiju eliminisan u tri seta od strane Sebastijana Korde, a tokom tog meča je pričao nešto što je obišlo čitav teniski svet.

- Ne mogu da podnesem više, želim da idem kući, čoveče. Ne mogu da podnesem više, ne mogu da podnesem više, ne mogu da podnesem više... - govorio je Alkaras tada i to je svima zapalo za uho.

Mnogi bivši teniseri i analitičari iz belog sporta su bili ubeđeni da je došlo do zamora ili čak i do prezasićenja Španca koji je osvojio prvi Grend slem u sezoni.

I sam je govorio mnogo o tome da mu je konstantno meta na leđima za sve ostale tenisere, te da ostali igrači kada izađu naspram njega, odjednom se pretvaraju u Rodžera Federera.

Sada je, u Monte Karlu, zažalio što je izgovorio to na terenu na Floridi.

- Očigledno, postoje stvari za koje se kajem što sam izgovorio tokom meča i to je jedna od njih - rekao je Alkaras, a onda nastavio:

- Na kraju, kada ne ide najbolje, kada pokušavaš i kada ne radi, dolaziš do tačke gde ne razmišljaš najbistrije i promrmljaš nešto što zaista nije trebalo. Ali, tako to ide, morate da naučite iz toga - rekao je Alkaras.