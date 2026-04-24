Internetom kruži snimak u kojem mali dečak Aleks pita tatu koliko mora lajkova da ima na klipu kako bi otišao na Rolan Garos.

On mu je rekao 10 miliona, ali i da komentar mora da ostavi Karlos Alkaras.

Od tog trenutka, njegov život postaje prava bajka, i to zbog Novaka Đokovića.

-Da li moj komentar malo pomaže - rekao je Novak, a nakon toga je usledio šok za Aleksa i njegovog oca.

- Vau! Ovo je neočekivan obrt! Neverovatno! Moj sin je presrećan sada. Hvala ti, Novače. Hvala ti što si tako ljubazan prema deci. To im mnogo znači. P.S. Odleteću bilo gde da snimim ceo intervju sa tobom i Aleksom! Tata! - napisao je dečakov otac, a onda je komentar ostavio i Alkaraz:

- Trebalo bi da bude dovoljno, ali evo me za svaki slučaj.

Sada je Novak Đoković objavio post na kojem je otac snimio dečaka kako bezbroj puta gleda komentare Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića i ne zna šta će od sreće.

- Trebalo bi da bude dovoljno, ali evo me za svaki slučaj.

Sada je Novak Đoković objavio post na kojem je otac snimio dečaka kako bezbroj puta gleda komentare Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića i ne zna šta će od sreće.