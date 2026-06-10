Poznata nemačka glumica, voditeljka i manekenka jedna je od najvažnijih osoba u životu Aleksandra Zvereva.

Aleksandar Saša Zverev osvojio je Rolan Garos i konačno stigao do prve grend slem titule u karijeri, a tokom celog turnira velika podrška bila mu je njegova devojka Sofija Tomala.

Poznata nemačka glumica, voditeljka i manekenka jedna je od najvažnijih osoba u životu nemačkog tenisera, koji ne krije da mu upravo ona donosi neophodni mir i stabilnost van terena. Njih dvoje su u vezi od 2020. godine, dok su svoju romansu javno potvrdili godinu dana kasnije. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a kako su kasnije otkrili, presudni su bili sličan smisao za humor i zajednička interesovanja.

Sofija je rođena 1989. godine, dok je Zverev rođen 1997, što znači da je od njega starija sedam i po godina. Iako je njihova razlika u godinama često bila tema medija, oboje su više puta poručili da im to ne predstavlja nikakav problem. Tokom godina Sofija je redovno bila uz Zvereva na najvećim turnirima, bodrila ga sa tribina i pružala mu podršku u teškim trenucima karijere.

Ipak, Zverevljev privatni život često je bio pod lupom javnosti.

Protiv njega su prethodnih godina iznete optužbe za nasilje od strane dve bivše partnerke, Olge Šaripove i Brende Patee. Teniser je sve optužbe negirao, ATP nakon istrage nije izrekao disciplinske mere, dok je jedan sudski postupak kasnije okončan nagodbom bez priznanja krivice.