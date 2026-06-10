Svetsko prvenstvo u fudbalu (11. jun - 19. jul) održava se u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Ovaj Mundijal biće specifičan po tome što nas očekuje nikad veći broj reprezentacija na njemu, čak 48 selekcija sveta! Samim tim, mnogo više fudbala za one prave sladokusce.

Ali, pažnju na tribinama će privući i lepše polovine, žene i devojke najvećih fudbalskih zvezda. Nema sumnje da će privući veliku pažnju kamermana i da će puniti naslovne strane svetskih medija.

Još samo jedan dan nas deli od početka prvenstva sveta, a ovo je prava prilika da se osvrnemo upravo na žene i devojke asova fudbala koji će dominirati travnatim terenima širom SAD-a, Meksika i Kanade.

Karolina Lima - navodna devojka Lea Pereire

Brazilska influenserka, Karolina Lima, počela je da se zabavlja sa brazilskim defanzivcem Ederom Militaom 2021. godine. Naredne su dobili ćerku, ali su se ubrzo nakon toga rastali. Nakon toga, počela je da se zabavlja sa Leom Pereirom, još jednim brazilskim igračem, a onda se dogodio filmski preokret, Militao je počeo da se zabavlja (i sada je oženjen) Pereirinom bivšom devojkom, Tainom Kastro, koja je takođe majka njegove dvoje dece. Da, upravo to, dogodila se potpuna zamena žena!

Georgina Rodrigez - supruga Kristijana Ronalda

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez su u vezi od 2016. godine, a verili su se u avgustu 2025. godine. Imaju petoro dece. Georgina je jedna od najpopularnijih influenserki na svetu sa preko 90 miliona pratilaca na Instagramu, gde redovno deli porodične trenutke.

Antonela Rokuzo - žena argentinske zvezde Lionela Mesija

Par se poznaje još iz mladosti, tačnije od njihove pete godine, preko njenog rođaka koji je bio Mesijev prijatelj. Kao i Mesi, Antonela je rođena u gradu Rosario u Argentini. Venčali su se 2017. godine, a imaju i tri sina, Tijaga, Matea i Ćira. Ona radi uspešno kao manekenka i poslovna žena.

Ester Eksposito - španska glumačka zvezda i Kilijan Mbape

Španska glumica Ester Ekspozito (Ester Expósito) i francuski fudbaler Kilijan Mbape privukli su ogromnu pažnju javnosti zbog navodne ljubavne veze o kojoj se intenzivno piše tokom 2026. godine.

Glasine su postale prilično glasne nakon što se na društvenim mrežama pojavio video-snimak na kojem se par strastveno ljubi u restoranu, pokazujući veliku bliskost

Mediji i paparaci su ih takođe primetili i fotografisali tokom zajedničkog odmora, što je dodatno pokrenulo lavinu komentara na internetu.

Iako ni Mbape ni Ester još uvek nisu zvanično i javno potvrdili svoju vezu, njihova pojavljivanja u javnosti i na društvenim mrežama jasno ukazuju na to da su u bliskom odnosu.

Bruna Bjankardi i Nejmar:

Bruna Bjankardi i Nejmar su uprkos burnoj prošlosti i višestrukim raskidima i dalje zajedno, a nedavno su proširili svoju porodicu.

Par je prebrodio krize i zvanično se pomirio krajem 2024. godine.

Bruna je nedavno izjavila da su "venčani na papiru", iako fudbaler to zvanično drži podalje od medija.

Bruna je javno pružila veliku podršku Nejmaru povodom njegovog povratka u reprezentaciju Brazila za Svetsko prvenstvo 2026.

Par ima dve zajedničke ćerke, Mavi, rođena u oktobru 2023. godine i Mel, rođena u julu 2025. godine.

Izabel Haugseng Johansen - Erling Haland

Izabel Haugseng Johansen je dugogodišnja partnerka poznatog norveškog fudbalera Erlinga Halanda.

Par se upoznao još u detinjstvu u rodnom gradu Brineu u Norveškoj. Oboje su trenirali fudbal u lokalnoj akademiji kluba FK Brine.

Svoju vezu su dugo čuvali u strogoj tajnosti, a javno su je potvrdili krajem 2022. godine.



Haland i Izabel su krajem 2024. godine dobili svoje prvo dete, sina.

Devojka Džada Belingema - Ešlin Kastro

Prvi put su uslikani zajedno u januaru 2025. godine i od tada su u stabilnoj vezi. Ešlin ima 28 godina i starija je od Džuda šest godina.

Belingem je Ešlin brzo upoznao sa svojim roditeljima, Deniz i Markom. Ona je redovan gost u svečanim ložama stadiona "Santijago Bernabeu", gde često zajedno sa njegovom majkom prati utakmice Real Madrida.