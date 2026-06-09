Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi sigurno će biti na terenu u dresu Argentine u prijateljskoj utakmici protiv Islanda u noći između utorka i srede u 3 sata posle ponoći, u poslednjoj proveri za gaučose uoči Svetskog prvenstva.

Ovo je potvrdio Lionel Skaloni, selektor aktuelnih šampiona planete.

- Mesi će igrati, samo ne znam koliko minuta. Razgovaraću sa njim na treningu, pa ćemo proceniti zajedno. Nećemo sigurno da rizikujemo, mada je Mesi sada zdrav - rekao je Skaloni.

Jedan od najboljih u istoriji povredio se na poslednjoj utakmici za Inter iz Majamija, kada se uhvatio za zadnju ložu. Na sreću ispostavilo se nije u pitanju veći problem.