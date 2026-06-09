Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi sigurno će biti na terenu u dresu Argentine u prijateljskoj utakmici protiv Islanda u noći između utorka i srede u 3 sata posle ponoći, u poslednjoj proveri za gaučose uoči Svetskog prvenstva.
Ovo je potvrdio Lionel Skaloni, selektor aktuelnih šampiona planete.
- Mesi će igrati, samo ne znam koliko minuta. Razgovaraću sa njim na treningu, pa ćemo proceniti zajedno. Nećemo sigurno da rizikujemo, mada je Mesi sada zdrav - rekao je Skaloni.
Jedan od najboljih u istoriji povredio se na poslednjoj utakmici za Inter iz Majamija, kada se uhvatio za zadnju ložu. Na sreću ispostavilo se nije u pitanju veći problem.
Duel između Argentine i Islanda odigraće se u Oburnu, država Alabama. Argentina brani titulu šampiona sveta iz Katara 2022. godine.
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