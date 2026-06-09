Svetsko prvenstvo 2026. donosi vrhunski fudbal, najveće zvezde planete i atmosferu o kojoj se priča naredne četiri godine. Kako bi svaki meč bio još uzbudljiviji, AdmiralBet je pripremio specijalnu dobitnu kombinaciju koja spaja sportsko klađenje i kazino zabavu.

Od 11. juna, svakog dana tokom trajanja Mundijala, vaš prvi prematch tiket u danu vam može doneti 20% bonusa od uloga, ali i dodatnih 50 besplatnih spinova na jednoj od najpopularnijih slot igara svih vremena – Book of Ra Deluxe.

Za učešće je potrebno da odigrate prematch tiket sa najmanje tri para, ukupnom kvotom od najmanje 4,00 i minimalnom uplatom od 1.000 dinara. Bonus sredstva automatski postaju dostupna za korišćenje nakon što tiket dobije konačan status, dok vas besplatni spinovi očekuju ubrzo nakon toga.

Bonus možete iskoristiti za klađenje uživo, što znači da vas nakon sastavljenog prematch tiketa očekuje dodatna prilika da iskoristite svoje sportsko znanje i tokom samih utakmica. Maksimalni dnevni bonus iznosi 10.000 dinara, a promocija se može aktivirati jednom dnevno, svakog dana prvenstva.

Pored toga, svakog dana dobijate i 50 besplatnih spinova na igri Book of Ra Deluxe, čime uz fudbalski spektakl dobijate i dodatnu dozu kazino uzbuđenja tokom pauze između dva poluvremena ili susreta.

Mundijal je vreme velikih pobeda, a uz ovu promociju svaki dan možete da započnete bonusom. Sastavite tiket, osvojite dodatna sredstva za igru i osetite atmosferu Svetskog prvenstva iz prvog reda.

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