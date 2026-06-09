Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da je Dejan Davidovac produžio ugovor i da će crveno-beli dres nositi još dve sezone.

Iskusni košarkaš tako ostaje u klubu u kojem je ostvario najveće uspehe u karijeri i postao jedan od najvažnijih igrača tima u prethodnoj deceniji.

Davidovac je u Zvezdu stigao 2015. godine, a nakon perioda provedenog na pozajmici od 2017. postao je standardni prvotimac. Jedinu sezonu van Beograda proveo je u redovima CSKA iz Moskve, posle čega se vratio među crveno-bele.

Tokom boravka u Zvezdi osvojio je četiri titule u ABA ligi, pet šampionata Srbije, četiri trofeja u Kupu Radivoja Koraća i jedan ABA Superkup. Posebno se istakao 2024. godine, kada je poneo priznanje za MVP-ja finalne serije ABA lige.

Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024.

Davidovac je do sada odigrao 473 utakmice za Zvezdu, čime se nalazi na četvrtom mestu večne liste kluba po broju nastupa, iza kapitena Branko Lazić, kao i Ognjen Dobrić i Luka Mitrović. U crveno-belom dresu postigao je 2.955 poena.

Košarkaš rođen 17. januara 1995. godine u Zrenjanin nastaviće da obavlja i funkciju zamenika kapitena tima, a predstojeće dve sezone biće njegova deveta i deseta u dresu Crvene zvezde.