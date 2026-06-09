Španski stručnjak Ibon Navaro i zvanično je napustio Unikahu iz Malage, a njegova naredna destinacija biće Beograd, gde će preuzeti kormilo Crvene zvezde!

Unikaha se emotivnim saopštenjem oprostila od Navara, čoveka koji je u proteklih pet godina vratio klub iz Andaluzije u sam vrh evropske košarke. Navaro napušta Malagu kao najuspešniji trener u istoriji kluba, a novi izazov potražiće na klupi srpskog i regionalnog šampiona.

Klub iz Malage nije štedeo reči hvale za trenera koji im je doneo trofeje u Ligi šampiona i na domaćoj sceni, naglasivši da Ibon odlazi uz epitet "istorijski".

- Ibon Navaro odlazi kao trener sa najviše pobeda u istoriji Unikahe. Tokom svog mandata ostvario je 180 pobeda u 261 utakmici, čime je postao najuspešniji stručnjak u istoriji kluba. Ovi rezultati ga svrstavaju na prvo mesto i po procentu uspešnosti, sa neverovatnih 68,97 odsto dobijenih mečeva - navodi se u saopštenju Unikahe.

Iz kluba su poručili da će Navaro zauvek ostati "jedan od njih", zahvalivši mu na profesionalnosti i posvećenosti koja je služila kao primer svima u organizaciji.