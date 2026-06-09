Nakon interesantne, napete i neizvesne sezone 2025/26 ljubitelji evropske košarke spremaju se za "vrelo leto" u smislu prelaznog roka, ali i drugih stvari.

Jako važno pitanje za Evroligu je pitanje učesnika u sezoni koja dolazi. Iako je isprva javljeno da se učesnici neće menjati, situacija je za nijansu drugačija.

Kako javlja dobro obavešteni Aris Barkas, danas je "Dan D" za Evroligu koja će odlučiti ime poslednjeg takmičara - to će biti Monako ili Bešiktaš.

Do kraja dana ćemo i zvanično saznati da li će Dušan Alimpijević naredne sezone predvoditi istanbulske crno-bele u Evroligi.