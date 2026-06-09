Čuvena američka teniserka, Serena Vilijams, vratila se na teren, prvi put još od US Opena 2022. godine.

Vilijamsova (44) u paru sa Kanađankom Viktorijom Mboko igra na Kvinsu, a njih dve su upisale i prvi trijumf.

Pobedile su Melihar-Martines i Rutlif rezultatom 7:6 (2), 6:2.

Serena je bez obzira na dugu pauzu, ali i pozne godine za profesionalni sport, podsetila na stare dane.

Servis joj je često dostizao i 200 km/h, a takođe, dominirala je i sa vinerima.

Sledeće protivnice biće im pobednice meča Fernandes/Zigemund - Panova/Skurs.