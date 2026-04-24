Srpski reprezentativac blista u dresu Milana i ovo mu je jedna od najboljih sezona u karijeri.
Trener Masimilijano Alegri ima veliko poverenje u Pavlovića koji je neizostavan deo tima.
- Alegri mi daje slobodu da idem napred i pomognem ekipi. To je jednostavno oduvek bio moj stil i volim to da radim. Pomaže mi što igram i kao spoljni štoper u formaciji sa trojicom u odbrani. Kada bismo igrali sa četvoricom, bilo bi mi dosta teže. Znam da to nervira golmana Manjana. Stalno mi viče da ostanem pozadi - otkrio je Strahinja Pavlović za "Tutosport" i dodao:
- Sviđa mi se što Alegri razgovara sa nama. Vidi se da zna kako se gradi tim. Promenio je dosta toga i zaista je sjajan. U odnosu na prošlu godinu, sada svi učestvujemo u odbrani i napadu. Bićemo sigurno još bolji. Nadam se da ćemo uspeti da se plasiramo u Ligu šampiona.
U nedelju od 20:45 je na programu meč Milana i Juventusa, kada će se na suprotnim stranama naći Pavlović i Dušan Vlahović.
- Stalno se čujem sa Vlahovićem. Gotovo svaki dan. I pre dolaska u Italiju sam se konsultovao sa njim, ali i Nikolom Milenkovićem i Aleksom Terzićem. Da li bi Dušan dobro došao Milanu? Nije pitanje za mene... Mogu da kažem da je veliki igrač i da kada je u formi je bez dileme najbolji špic u Seriji A. I među najboljima na svetu. Teško ga je čuvati i na treningu. I na utakmici, igrao sam protiv Dušana već u Italiji. Baš je nezgodan.
Čelsi je spreman da za Pavlovića izdvoji 40 miliona evra, pa sve zanima kakav je status srpskog štopera.
- Sviđa mi se Milano... Ljudi, navijači, moda i naravno hrana. Nadam se da ću ostati još dugo ovde.
Teško mu pada to što Srbija neće igrati na Mundijalu.
- Boli što ne učestvujemo na Mundijalu. Mnogo boli - rekao je Pavlović, a onda ocenio saigrača iz reprezentacije Aleksandra Stankovića:
Pavlović je nedavno postao otac.
- Najlepša stvar na svetu. Za mene više ne postoji slobodno vreme. Kad sam kod kuće, želim stalno da budem sa sinom. Supruga radi sav posao, tako da i njoj svaka čast. Tadija ima velika stopala, to je nasledio od tate. Možda će biti košarkaš? Ko zna - zapitao se Pavlović.
