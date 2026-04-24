Srpski reprezentativac blista u dresu Milana i ovo mu je jedna od najboljih sezona u karijeri.

Trener Masimilijano Alegri ima veliko poverenje u Pavlovića koji je neizostavan deo tima.

- Alegri mi daje slobodu da idem napred i pomognem ekipi. To je jednostavno oduvek bio moj stil i volim to da radim. Pomaže mi što igram i kao spoljni štoper u formaciji sa trojicom u odbrani. Kada bismo igrali sa četvoricom, bilo bi mi dosta teže. Znam da to nervira golmana Manjana. Stalno mi viče da ostanem pozadi - otkrio je Strahinja Pavlović za "Tutosport" i dodao:

- Sviđa mi se što Alegri razgovara sa nama. Vidi se da zna kako se gradi tim. Promenio je dosta toga i zaista je sjajan. U odnosu na prošlu godinu, sada svi učestvujemo u odbrani i napadu. Bićemo sigurno još bolji. Nadam se da ćemo uspeti da se plasiramo u Ligu šampiona.

U nedelju od 20:45 je na programu meč Milana i Juventusa, kada će se na suprotnim stranama naći Pavlović i Dušan Vlahović.

- Stalno se čujem sa Vlahovićem. Gotovo svaki dan. I pre dolaska u Italiju sam se konsultovao sa njim, ali i Nikolom Milenkovićem i Aleksom Terzićem. Da li bi Dušan dobro došao Milanu? Nije pitanje za mene... Mogu da kažem da je veliki igrač i da kada je u formi je bez dileme najbolji špic u Seriji A. I među najboljima na svetu. Teško ga je čuvati i na treningu. I na utakmici, igrao sam protiv Dušana već u Italiji. Baš je nezgodan.

 Zanimalo je kolege iz Italije odakle Pavloviću takve ofanzivne sposobnosti.
 
- Kada sam bio dete igrao sam kao centarfor i "desetka". Mislim da mi to pomaže danas u ofanzivi. U Srbiji bih možda i mogao ponovo da promenim poziciju i igram napred, ali u Italiji teško. Prvo su me vratili na beka, pa na štopera. Nije mi se to svidelo, ali sam shvatio da je to moj put.

Čelsi je spreman da za Pavlovića izdvoji 40 miliona evra, pa sve zanima kakav je status srpskog štopera.

- Sviđa mi se Milano... Ljudi, navijači, moda i naravno hrana. Nadam se da ću ostati još dugo ovde.

Teško mu pada to što Srbija neće igrati na Mundijalu.

- Boli što ne učestvujemo na Mundijalu. Mnogo boli - rekao je Pavlović, a onda ocenio saigrača iz reprezentacije Aleksandra Stankovića:

 - Ale je kao otac... Šalim se, klasična je "šestica". Mlad je, ali deluje kao iskusan. To mi se sviđa.

Pavlović je nedavno postao otac.

- Najlepša stvar na svetu. Za mene više ne postoji slobodno vreme. Kad sam kod kuće, želim stalno da budem sa sinom. Supruga radi sav posao, tako da i njoj svaka čast. Tadija ima velika stopala, to je nasledio od tate. Možda će biti košarkaš? Ko zna - zapitao se Pavlović.