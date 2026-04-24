Srpski reprezentativac blista u dresu Milana i ovo mu je jedna od najboljih sezona u karijeri.

Trener Masimilijano Alegri ima veliko poverenje u Pavlovića koji je neizostavan deo tima.

- Alegri mi daje slobodu da idem napred i pomognem ekipi. To je jednostavno oduvek bio moj stil i volim to da radim. Pomaže mi što igram i kao spoljni štoper u formaciji sa trojicom u odbrani. Kada bismo igrali sa četvoricom, bilo bi mi dosta teže. Znam da to nervira golmana Manjana. Stalno mi viče da ostanem pozadi - otkrio je Strahinja Pavlović za "Tutosport" i dodao:

- Sviđa mi se što Alegri razgovara sa nama. Vidi se da zna kako se gradi tim. Promenio je dosta toga i zaista je sjajan. U odnosu na prošlu godinu, sada svi učestvujemo u odbrani i napadu. Bićemo sigurno još bolji. Nadam se da ćemo uspeti da se plasiramo u Ligu šampiona.

U nedelju od 20:45 je na programu meč Milana i Juventusa, kada će se na suprotnim stranama naći Pavlović i Dušan Vlahović.

- Stalno se čujem sa Vlahovićem. Gotovo svaki dan. I pre dolaska u Italiju sam se konsultovao sa njim, ali i Nikolom Milenkovićem i Aleksom Terzićem. Da li bi Dušan dobro došao Milanu? Nije pitanje za mene... Mogu da kažem da je veliki igrač i da kada je u formi je bez dileme najbolji špic u Seriji A. I među najboljima na svetu. Teško ga je čuvati i na treningu. I na utakmici, igrao sam protiv Dušana već u Italiji. Baš je nezgodan.

Zanimalo je kolege iz Italije odakle Pavloviću takve ofanzivne sposobnosti.

- Kada sam bio dete igrao sam kao centarfor i "desetka". Mislim da mi to pomaže danas u ofanzivi. U Srbiji bih možda i mogao ponovo da promenim poziciju i igram napred, ali u Italiji teško. Prvo su me vratili na beka, pa na štopera. Nije mi se to svidelo, ali sam shvatio da je to moj put.