Oblak - Milenković, Pavlović, Gvardiol - Dedić... i sve do najisturenijih Šeška i Vlahovića. Da je Jugoslavija živa, s tom startnom postavom bi zaigrala na Mundijalu 2026.

Portal GiveMeSport je objavio spisak 26 fudbalera s prostora nekadašnje SFRJ koji bi, smatraju Englezi, išli na Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiko i Kanadu. I tamo bi, pokazuje anketa na hrvatskom „Indeksu“, najpre završili takmičenje u grupi (37 odsto glasova). Doduše, njih 24 odsto veruje da bi nacionalni „plavi“ bili prvaci sveta! Pa, kad se sanja...

Podsećanja radi, SFRJ je na poslednjem Mundijalu, 1990. u Italiji, pod vođstvom Ivice Osima i uz fantastične partije Piksija Stojkovića u kultnom dresu zauzela peto mesto u konačnom plasmanu.

jDakle, idealnih 11 reprezentacije zemlje ugušene u krvi građanskog rata u kojoj su, uzgred rečeno, rođena samo trojica članova ove izmišljene selekcije - Luka Modrić (40), Edin Džeko (40) i Ivan Perišić (37) - u formaciji 3-3-2-2 za predstojeće SP izgleda ovako: Oblak (Slovenija) - Milenković (Srbija), Pavlović (Srbija), Gvardiol (Hrvatska) - Dedić (Bosna i Hercegovina), Kovačić (Hrvatska), Perišić (Hrvatska) - Milinković-Savić (Srbija), Modrić (Hrvatska) - Šeško (Slovenija) i Vlahović (Srbija), čija je jedna rečenica zapečatila sudbinu u taboru „stare dame“.

PLAVI NA SP 2026: golmani Oblak (Slovenija, Atletiko), V. Milinković-Savić (Srbija, Torino), Dimitrievski (S. Makedonija, Valensija); defanzivci Gvardiol (Hrvatska, Mančester siti), Stanišić (Hrvatska, Bajern), Pavlović (Srbija, Milan), Milenković (Srbija, Notingem), Kolašinac (BiH, Atalanta), Bijol (Slovenija, Lids), Pongračić (Hrvatska, Fjorentina), Dedić (BiH, Benfika); vezisti Modrić (Hrvatska, Milan), Kovačić (Hrvatska, Mančester siti), Pašalić (Hrvatska, Atalanta), Vlašić (Hrvatska, Torino), S. Milinković-Savić (Srbija, Al Hilal), Gudelj (Srbija, Sevilja), Lukić (Srbija, Fulam), Elmas (S. Makedonija, Lajpcig); napadači Šeško (Slovenija, Mančester junajted), Džeko (BiH, Šalke), Vlahović (Srbija, Juventus), Murići (tzv. Kosovo, Majorka), Budimir (Hrvatska, Osasuna), Kramarić (Hrvatska, Hofenhajm), Perišić (Hrvatska, PSV).