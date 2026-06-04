Dugo su trajali pregovori, i na kraju ništa... Nisu uspeli da se dogovore Juventus i Dušan Vlahović.

Kada se selo za sto, Juve je ponudio šest miliona evra plus bonuse, uz striktan limit od sedam miliona evra za plate. Vlahović, svestan svoje vrednosti i činjenice da je postigao četiri ključna gola u maju, tražio je osam miliona evra godišnje.

- Zašto bih bio plaćen kao Dejvid? - navodno je glasila rečenica. prenosi "Tutosport", koja je zapečatila sudbinu Srbina u Torinu. Dušan nije želeo da prihvati status "običnog" igrača, s obzirom na to da je novi napadač Dejvid dobio ogromne procente i bonuse.

Definitivni prekid dogodio se 2. juna. Na večernjem sastanku, Juventus je saopštio da neće podizati ponudu, na šta se Vlahović ljubazno zahvalio i poručio da odlazi. Juče je poslednji put napustio trening centar Kontinasa nakon terapija, a da se nije ni sreo sa čelnicima kluba.