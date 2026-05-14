Poznata nemačka kompanija za proizvodnju sportske opreme "Adidas" najavila je da će tokom 2027. godine izbaciti u prodaju kolekciju posvećenu fudbalskoj reprezentaciji Jugoslavije.

Ovu vest donosi poznati sajt "footyheadlines" koji ne greši kada su u pitanju najave novih dresova klubova, reprezentacija, ali i noviteti poznatih kompanija.

Ideja Adidasa već godinama je da "oživi" stare kolekcije iz 20. veka, Jugoslavija je im je posebno zanimljiva jer pokriva nekoliko država na Balkanu, pa smatraju da bi odziv bio dobar.

Za sada postoje najave šta bi sve bilo u kolekciji, ali se uskoro očekuje više detalja.