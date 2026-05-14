Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je danas je osvojena "dupla kruna" dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena.

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su u sredu Kup Srbije nakon što su posle penala pobedili Vojvodinu i tako uz trijumf u prvenstvu šesti put uzastopno došli do "duple krune".

- Ispunjen sam beskrajnim ponosom zbog svega što Crvena zvezda radi već godinama unazad. Posebno sam ponosan na način kako smo sinoć osvojili Kup Srbije. Pokazali smo karakter i mentalitet pobednika kakav mora biti u genu svakog igrača koji nosi dres Crvene zvezde - rekao je Terzić, a prenosi sajt kluba.

On je uputio čestitke igračima, stručnom štabu, najbližim saradnicima, zaposlenima u klubu i navijačima na osvajanju šeste uzastopne duple krune.

- Ova sezona, krunisana 37. titulom prvaka države i jubilarnim 30. Kupom Srbije, je još jedna potvrda dominacije koja u srpskom fudbalu nikada ranije nije viđena. Mi ne samo da čuvamo status najtrofejnijeg kluba, već svakim novim peharom postavljamo nove granice uspeha. Dupla kruna je dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena koji je utkan u svaku poru našeg kluba. To se pokazalo i sinoć, nismo odustali i na kraju smo zasluženo trijumfovali - izjavio je generalni direktor Crvene zvezde.

Terzić je istakao da je cilj "crveno-belih" da u narednom periodu naprave novi iskorak i na međunarodnoj sceni i da ponovo izbore plasman u Ligu šampiona.

- Da, kao i prethodnih godina, na dostojan način predstavljamo Crvenu zvezdu i srpski fudbal u duelima sa najvećim evropskim klubovima. Zvezda će nastaviti da raste, da se modernizuje i da uvek teži isključivo najvišim ciljevima. Posebno se zahvaljujem našim navijačima, koji su nam tokom čitavog puta bili vetar u leđa i najveća snaga, na terenu i van njega. Zbog njih radimo, zbog njih pobeđujemo i zbog njih Crvena zvezda sija ovim sjajem - poručio je Terzić.

Generalni direktor Crvene zvezde je pozvao navijače da dođu 22. maja na proslavu titule šampiona.