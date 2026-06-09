Crvena zvezda je dovela još jedno pojačanje, pošto je posle Muhameda Čama, član srpskog šampiona postao i Loizos Loizu.

Krilni fudbaler rodom je sa Kipra, a prošlu sezonu proveo je u Hapoelu iz Tel Aviva. Crvena zvezda je danas aktivirala otkupnu klauzuli u visini od 3.000.000 evra, a kiparski reprezentativac prošao lekarske preglede i stavio potpis na četvorogodišnji ugovor.

Kako Mozzart sport javlja, ceo posao je završen dosta brzo. Na kraju je Zvezda rešila da pregovore skrati tako što je aktivirala klauzulu, pa je posle Mohameda Čama Saračevića dovela još jednog igrača ovog leta. Uskoro se očekuje i dolazak Kristijana Balova, čiji je prelazak u tabor prvaka Srbije potvrdio i njegov dosadašnji klub Slavija iz Sofije.

Loizos Loizu je po završetku sezone bio sa reprezentacijom Kipra, ali je morao da napusti saigrače kako bi utanačio pregovore sa Crvenom zvezdom.

Visok je 168 centimetara, a prethodne sezone je dao devet golova i imao isto toliko asistencija na 40 utakmica. Karijeru počeo u Omoniji, kojoj će pripasti 15 odsto od ovog transfera.