Sve je praktično bilo rešeno posle 45 minuta igre kada su gošće opravdale ulogu favorita i stekle ubedljivu prednost. Tračak nade ukazao se posle gola koji je postigla Alegra Poljak, ali Dankinje su u finišu prvog dela igre potvrdile kvalitet. Prvo je Harder iz jedanaesterca postigla treći gol za svoju reprezentaciju, a zatim je evrogolom Vangsgard stavila, pokazalo se kasnije, tačku na konačan ishod meča.

Srbija je tokom grupne faze odigrala nekoliko veoma dobrih utakmica, pokazala da može da igra i sa najjačim evropskim selekcijama. Izabranice selektorke Lidije Stojkanović nastavljaju kvalifikacije kroz baraž duele, a cilj ostaje isti, odlazak na Prvenstvo sveta, prvo u istoriji srpskog ženskog fudbala.

STRELCI: 0:1 Floe 7, 0:2 Vangsgard 13, 1:2 Poljak 15. 1:3 Harder (iz jedanaesterca), 1:4 Vngsgard 42. Sportski centar FSS u Staroj Pazovi. Sudija: Rasa Grigone (Litvanija).

SRBIJA: Kostić, Petrović, Slović, Damjanović, Šćepanović (87. Šarić), Stupar, Gajić (72. Mijatović), Sremčević (53. Bulatović), Poljak, Matejić, Ivanović. Selektorka Lidija Stojkanović

DANSKA: Tisgard, Farge, Boje (46. Obaze), Balisager, Togersen, Bredgard (78. Hasbo), Kuhl (60. Gejl), Svava (69. Holmgard), Harder (60. Hold), Floe, Vangsgard. Selektor Jakob Mihelsen