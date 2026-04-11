Nedelju uoči našeg Vaskrsa, odnosno na Veliki petak po gregorijanskom kalendaru, Sara Stokić je pokazala kakvo blago se krije u toj 21-godišnjoj devojci. Blago Srbije, a trenutno na raspolaganju i Milanu.

Naša reprezentativka je dvaput zatresla mrežu u pobedi protiv Sasuola (3:0), pokazujući da se vratila u punom sjaju posle oporavka od teške povrede. Bili su joj to prvi golovi u sezoni čiju je prvu polovinu propustila zbog loma noge u junu prošle godine na utakmici s Mađarskom.

Blistava partija joj je donela i mesto u najboljem timu 18. kola Serije A za dame.

- Odlično je odradila posao. Rekli smo Sari: „Kad možeš da igraš jedan na jedan, igraj.“ Veoma sam srećna zbog nje, zbog onoga što donosi timu - rekla je trener „roso-nerica“ Suzan Bejker.

Da se vraća pod reflektore fudbalske slave, Sara je, zapravo, najavila mesec dana ranije prvim golom za Srbiju na gostovanju Danskoj (1:3). Na treći dan Vaskrsa naše devojke dočekuju Italiju u Leskovcu, takođe u kvalifikacijama za SP 2027, a selektorka Lidija Stojkanović računa i na uzdanicu Milana.

Rođena Smederevka, proglašena za najperspektivniju fudbalerku Srbije za 2024, u januaru te godine je stigla na „San Siro“. Prvi potpis je stavila s datumom važenja do 2026, a jesenas je obnovila ugovor do 30. juna 2028. Postigla je 12 golova u prvoj sezoni u Primaveri, dajući ključni doprinos osvajanju „skudeta“ za mlade.

Slavni klub sa „San Sira“ nedavno je predstavio novu kolekciju jakni, dukserica i majica koju proizvodi poznati italijanski brend luksuzne odeće.

Ulogu manekena nove odore dobila je i Sara Stokić, pored saigračice Tee Kivog i muških kolega Gabije, Himeneza, Loftus-Čika, Ričija, Salemakersa i Rabioa.