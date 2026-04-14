STRELCI: 0: 1 Đireli 21, 0:2 Oliviero 36, 0:3 Lenci 45, 0:4 Karuso 61, 0:5 Kantore 87, 0:6 Gređi 90+3. Stadion: Dubočica u Leskovcu. Sudija: Eleni Antoniju (Grčka).

SRBIJA: Kostić, Petrović, Slović, Damjanović, Šarić (68. Gajić), Blagojević (68. Šćepanović), Stupar, Mijatović (46. Sremčević), Matejić, Čavić (46. Bulatović), Stokić. Selektor Lidija Stojkanović

ITALIJA: Đulijani, Lencini, Salvai, Sofia, Oliviero, Karuso (65. Bekari), Đulijano (80. Šacer), Gređi, Dragoni (65. Kantore), Đireli, Điona (72. Bonfantini). Selektor Andrea Sonkin

Srbija je ušla u meč sa Italijom silno oslabljena, bez nekoliko važnih, standardnih igračica i Italijanke su to znale da iskoriste. Praktično od prvog minuta igralo se uglavnom na polovini našeg tima, izašle su gošće visoko, odmah pravile pritisak na zadnju liniju Srbije. S druge strane izabranice selektorke Lidije Stojkanović imale su ozbiljan problem u organizaciji igre, nisu mogle da zadrže loptu, naprave akciju koja bi rezultirala korisnim, završnim pasom za Ninu Matejić ili Saru Stokić.

Veći deo poluvremena igralo se u šesnaestercu naše selekcije, tako da je bilo samo pitanje vremena kada će Milica Kostić da bude savladana. I posle nekoliko promašaja, ali i dve dobre odbrane Milice Kostić, Italija je došla u zasluženo vođstvo. Igrao se 30. minut kada smo mogli do izjednačenja, ali Đulijani je u duelu jedan na jedan sa Ninom Matejić izašla kao pobednik.

Nastavila je Italija sa visokim presingom, znale su gošće da je izostanak Jelene Čanković, Alegre Poljak, Tijane Filipović, Vesne Milivojević, Anđele Frajtović, Miljane Ivanović, Jovane Damnjanović, Tajle Džej Vlajnić…ogroman hendikep za Srbiju. Usledila je realizacija Oliviere, a pred odlazak na odmor u strelce se upisala i Lencini.

U nastavku je selektorka Lidija Stojkanović odmah izvršila dve izmene, priliku su dobile Sofija Sremčević i Milica Bulatović. Nastavila je Italija sa napadima, svesna da je iskustvo na njenoj strani, a do četvrtog gola gošće su došle posle fantastičnog udarca Karuse. Do kraja meča u igre su ušle i Ana Šćepanović i Aleksandra Gajić, međutim i Italija je osvežila postavu koja je rezultirala petim golom koji je postigla Kantore, ponovo posle jednog lepog udarca. Kada se očekivao kraj meča, igrao se već 90+3. minut, Italija je postigla i šesti gol preko Gređi. Na kraju visok poraz Srbije, poraz koji sigurno ne definiše našu reprezentaciju, jer povratkom velikog broja odsutnih igračica, cilj ostaje isti – plasman na Svetsko prvenstvo u Brazilu.

Srbiju sada očekuje gostovanje Švedskoj, meč se igra 18. aprila.