Na spisku se nalaze 23 fudbalerke: golmani - Milica Kostić, Sara Cetinja, Ema Aleksić, odbrana - Violeta Slović, Nevena Damjanović, Mina Matijević, Ana Šćepanović, Aleksandra Gajić, Ema Petrović, Milica Gaković, Milica Šarić, vezni red - Jelena Čanković, Milica Mijatović, Dina Blagojević, Marija Ilić, Živana Stupar, Sofija Sremčević, napad - Mina Čavić, Nina Matejić, Milica Bulatović, Miljana Ivanović, Sara Stokić, Anastasija Ćirić.



Fudbalerke Srbije će 14. aprila dočekati Italiju, a zatim će četiri dana kasnije gostovati Švedskoj.



Danska i Švedska imaju po četiri boda u grupi A1, dok Srbija i Italija imaju po bod.



Plasman na SP izboriće pobednik grupe, a drugoplasirana i trećeplasirana reprezentacija igraće u baražu.