Gosti iz Beograda su poveli u 26. minutu, kada je gol postigao Domani Jakuba Silue.



Radnički je do izjednačenja došao u 62. minutu pogotkom Aleksandra Šestjuka.



Tajler Vauter je golom u 79. minutu doneo pobedu gostujućoj ekipi.



OFK je prekinuo niz od tri uzastopna remija u domaćem prvenstvu i nalazi se na šestom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 39 bodova.



Radnički je zabeležio treći uzastopni poraz pa je sada na 10. poziciji na tabeli sa 33 boda i očekuje ga borba u plej-autu Superlige Srbije.



U sledećem kolu, OFK će dočekati Radnik iz Surdulice, a Radnički će gostovati Vojvodini.