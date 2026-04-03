Gosti iz Beograda su poveli u 26. minutu, kada je gol postigao Domani Jakuba Silue.
Radnički je do izjednačenja došao u 62. minutu pogotkom Aleksandra Šestjuka.
Tajler Vauter je golom u 79. minutu doneo pobedu gostujućoj ekipi.
OFK je prekinuo niz od tri uzastopna remija u domaćem prvenstvu i nalazi se na šestom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 39 bodova.
Radnički je zabeležio treći uzastopni poraz pa je sada na 10. poziciji na tabeli sa 33 boda i očekuje ga borba u plej-autu Superlige Srbije.
U sledećem kolu, OFK će dočekati Radnik iz Surdulice, a Radnički će gostovati Vojvodini.
TRIJUMF NA "ČAIRU" Fudbaleri OFK Beograda pobedili Radnički iz Niša
Fudbaleri OFK Beograda pobedili su danas u gostima Radnički iz Niša rezultatom 2:1 u meču 29. kola Superlige Srbije
