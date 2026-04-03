Partizan je pobedio Zvezdu, a pred ovaj meč nije bio favorit.

Posle ove utakmice se javio i Baka Prase, koji je otkrio da je na kladionici stavio 2.000 evra na pobedu Partizana, čime je dobio 6.200.

On je o tome pričao i u svom lajvu koji je imao na platformi "Kick.com".

- Ljudi odigrao sam tiket na Partizan, stavio sam 2.000 evra i dobili su crno-beli! Ijaaaoj! Uzeo sam 6.000 evra na uloženih 2.000 na tiketu. Stavio sam te 2.000 na kvotu 3.10, dobio sam 6.000, na spavanje - poručio je Baka Prase.

Baka Prase je do sada više pratio fudbal, posebno FK Vojvodina...