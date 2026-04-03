Žalosne vesti stižu iz Šapca, gde je preminuo Zoran Milovanović Zokac, sportski radnik koji je ceo život posvetio Kajak klubu Zorka.

Kajak klub "Zorka" je ovog petka potvrdio ovu tužnu vest.

U saopštenju kluba izražena je tuga zbog gubitka Milovanovića.

Napustio nas je Zoran Milovanović – Zokac, čovek čiji su sportski i životni počeci neraskidivo vezani za Kajak klub "Zorka“. Zokac je od najmlađih kategorija prošao kroz sve selekcije našeg kluba, pronašavši svoj sportski izraz u specifičnoj disciplini kanua. Iako ga mnogi pamte pre svega po autentičnom duhu i drugarstvu, njegov takmičarski doprinos ostaje zabeležen - bio je deo generacija koje su donosile medalje i ostvarivale značajne ekipne uspehe kluba, uključujući i osvajanje ekipne seniorske titule prvaka države.

Ostao je vezan za reku, Savu i ljude sa kojima je delio čamac i obalu i tako ćemo ga i pamtiti, kao nekoga ko je voleo vodu i živeo po svojim pravilima. Porodici i prijateljima upućujemo najiskrenije saučešće.

Kajak klub Zorka