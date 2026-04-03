Košarkaši Crvene zvezde igraće sutra od 19 časova protiv ekipe Igokee u Laktašima. "Crveno-beli" su u četvrtak na svom terenu poraženi od Partizana rezultatom 89:82 u 35. kolu Evrolige.
-Za nas teška utakmica nakon derbija i velike fizičke i mentalne potrošnje. Međutim, ekipa Igokee zaslužuje svako poštovanje, tim sa kojim smo već igrali na startu Top 8 faze, znamo da imaju i kvalitet i iskustvo i u ovim okolnostima moraćemo maksimalno da pristupimo ovoj utakmici. Pozivam naše navijače kojih ima jako puno u Republici Srpskoj da dođu i pruže nam podršku - rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.
Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović naveo je bi pobeda protiv Igokee "crveno-belima" donela dobro raspoloženje pred duplo kolo Evrolige.
-Nema mnogo vremena do utakmice, pokušaćemo da se osvežimo i maksimalno dobro odigramo ovu utakmicu, jer to i kvalitet ekipe Igokee zahteva - poručio je Miljenović.
Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli ABA lige sa 16 pobeda i pet poraza, dok je Igokea na osmoj poziciji sa učinkom 9-12.
