Trener Fenerbahča Šarunas Jasikevičus nije krio razočaranje posle ubedljivog poraza od Olimpijakosa u polufinalu Evrolige rezultatom 79:61.

Litvanski stručnjak istakao je da njegov tim nije ličio na sebe, dok je Olimpijakos kaznio svaku grešku.

-Olimpijakos je bio Olimpijakos, Fener nije bio Fener. Kad god bismo im se približili, oni bi nam davali lake poene i to je odlučilo pobednika. Ja im čestitam na plasmanu u finale - rekao je Jasikevičus posle meča.

Fenerbahče je tokom većeg dela utakmice pokušavao da uhvati priključak, ali je grčki klub uvek imao odgovor i rutinski priveo meč kraju za novo finale Evrolige.