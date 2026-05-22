Sezona iz snova za mladog defanzivca Crvene zvezde. Interesovanje evropskih velikana, dupla kruna sa crveno-belima, ali to nije sve.

Kako "Meridiansport" saznaje – selektor Orlova je odlučio da za susrete sa Zelenortskim Ostrvima i Meksikom na spisak uvrsti i Adema Avdića.

Oduševljen je selektor Srbije novim Zvezdinim čudom od deteta i ima ga u planu kako za pomenute izazove, tako i za buduća okupljanja.

Projekcije stručnog štaba su da Avdić postane konkurentan na bekovskoj poziciji u budućnosti, te da bude među opcijama i za septembar, ali naravno, rasplet će zavisiti i od toga kako se crveno-beli defanzivac sada pokaže.