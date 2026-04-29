Sve više se govori o odlasku mladog levog beka Adema Avdića iz Crvene zvezde, posebno nakon gola u večitom derbiju.

O njemu je govorio njegov menadžer i bivši čelnik Zvezde Zoran Stojadinović.

– Avdić je pred derbi imao veliki psihički teret, jer je znao da dolazi mnogo klubova da ga gleda. Prvi mu je derbi, nedavno je napunio 18 godina… Drago mi je zbog njega. Kao klinac je imao povredu ukrštenog ligamenta, i to ga je vratilo godinu dana nazad. Ima nameštenu glavu i karakter. Drugačiji je recimo tu od Andrije Maksimovića koji ponekad ima respekt pa se ukoči. Avdić poštuje starije, ali igra kao da su preko puta njega vršnjaci. To je velika stvar, jer neki igraju stidljivo zbog straha od greške, izjavio je Stojadinović za “Telegraf“, pa potvrdio da se već krenulo u pregovore sa nekim klubovima, kao i visinu obeštećenja.

– Ima dva tri-kluba koja su zainteresovana za Avdića, već smo razgovarali. Zvezda će tražiti između 15 i 17 miliona evra, otkrio je Avdićev menadžer.

Dodao je i da će obeštećenje biti veće ukoliko Avdić završi u Premijer ligi.

– Zavisi od tržišta naravno, nije ista cena za Briž ili na primer Aston Vilu, spominjem taj klub jer je iz Premijer lige, nije zvao. Znamo da Premijer liga može da plati više nego ijedan klub u Evropi, onda je naravno apsurdno ako imaš 10 miliona od nekog belgijskog tima ili holandskog, ne može da bude ista cena kao na primer za Totenhem – pametni smo ljudi… Šta je bolje za igrača, o tome se tek može pričati, objasnio je Stojadinović.