Grigor Dimitrov je privukao veliku pažnju zbog odgovora na večitu dilemu – ko je najveći svih vremena.

Bugarski teniser je u razgovoru za "La Petite Balle Jaune" izneo stav koji je iznenadio mnoge, posebno kada se uzme u obzir njegov odnos sa Novakom Đokovićem. Ipak, za Dimitrova je GOAT Rodžer Federer.

- Ko je GOAT? Kao igrač koji napreduje iz godine u godinu, uvek u mislima imate tog pionira, zbog svega onoga što on predstavlja. Za mene će Rodžer uvek zauzimati to mesto - rekao je Dimitrov, a prenosi "WeLoveTennis".

Bugarin nikako ne uspeva da pronađe pravu formu ove sezone. Prošle godine je doživeo tešku povredu zbog koje je morao da preda meč Janiku Sineru na Vimbldonu, iako je vodio sa 2:0 u setovima. Rano je ispao u Madridu gde ga je već u prvom kolu eliminisao Adolfa Danijela Valjeha u dva seta (6:4, 6:4).

Sledeći turnir na kom će Dimitrov učestvovati je "Open du Pays d'Aix" u Francuskoj, gde će na startu igrati protiv Pola Martina Tifona.