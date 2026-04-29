Novak Đoković ne igra na Mastersu u Madridu. Najbolji teniser je odlučio da prekoči turnir u glavnom gradu Španije, ali se uprkos izostanku našao u centru pažnje.

Masters u Madridu je na svom zvaničnom Instagram profilu objavio fotografiju ruke na kojoj je istetoviran Đoković.

- Đokovićevo prisustvo se i dalje oseća u Kaha Magiki - stoji u objavi.

Nedugo zatim se oglasio i sam Novak koji nije krio oduševljenje zbog ove objave i podelio ju je na svom profilu.

- Vau - napisao je Đoković i stavio emotikon srca.