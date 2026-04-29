Najbolji strelac Svetskog prvenstva 1998. godine Davor Šuker dobio je ogromno priznanje, uvršten je u Međunarodnu fudbalsku Kuću slavnih u meksičkoj Pačuki.

Ova odluka doneta je glasovima novinara iz čak 49 zemalja, među kojima je bila i Hrvatska novinska agencija (Hina). Šuker se tako našao u elitnom društvu svetskih fudbalskih velikana, zajedno sa imenima kao što su Tijeri Anri, Alesandro Del Pjero, Bebeto, Miroslav Klose i Fernando Tores. U selekciji se našla i čuvena japanska fudbalerka Homare Sava.

Šuker, koji je tokom karijere nosio dresove Real Madrida, Sevilje i Arsenala, postao je prvi hrvatski fudbaler kome je ukazana ova čast. Svečana ceremonija biće održana 10. novembra u Pačuki.