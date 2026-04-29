Ruska teniserka koja igra pod zastavom Austrije, Anastasija Potapova plasirala se u polufinale WTA turnira u Madridu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila Čehinju Karolinu Pliškovu 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 54 minuta. Potapova je 56. teniserka sveta, dok se Pliškova nalazi na 197. mestu WTA liste.

Lepa Anastasija eliminisana je u kvalifikacijama u Madridu, ali je kao "laki luzer" dobila poziv da se vrati i sada će se boriti za pehar.

Potapova će u polufinalu igrati protiv pobednice meča između Čehinje Linde Noskove i Ukrajinke Marte Kostjuk.

U drugom polufinalu sastaće se Ruskinja Mira Andrejeva i Amerikanka Hejli Baptist.

WTA turnir u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.