U dvoboju Ruskinja pobedila je - Austrijanka. Da, u tenisu se zastava menja ko dobar dan, pa eto istorijskog trijumfa za alpsku zemlju.

Anastasija Potapova, 25-godišnja devojka iz najveće zemlje sveta, decembra 2025. je objavila da ostavlja rusku trobojku i da će igrati za Austriju. A to joj je izgleda donelo sreću, jer evo je prvi put u četvrtfinalu mastersa na šljaci.

Podvig lepotice iz Saratova u Madridu dobija na značaju kad se zna da u glavni žreb ušla kao „srećna gubitnica“ i to kao prva takva među osam najboljih u istoriji turnira u „Magičnoj kutiji“. Takođe, uspeh je tim veći jer je na pleća bacila Jelenu Ribakinu. Ruskinja koja brani boje Kazahstana i navija za crveno-bele došla je u prestonicu Španije kao najuspešnija na Turu u 2026, ali je morala da pruži ruku sunarodnici po rođenju - 7:6, 6:4.

- Dobila sam šansu za popravni i odlično sam je iskoristila. Ribakina je svetski broj 2, jedna od najboljih, srećna sam, ali ne želim da stanem. Hoću da popravim rejting i da se približim vrhu - rekla je Potapova, 56. na WTA listi i vlasnica tri titule (Istanbul 2022, Linc 2023, Kluž 2025).

U današnjem četvrtfinalu rivalka joj je Karolina Pliškova, nekadašnja svetska vladarka, ali danas u 35. godini zauzima 197. mesto. Pobednica će igrati za finale s boljom iz susreta Noskova - Kostjuk.

Potapova za sobom ima propali brak s kazahstanskim teniserom Aleksandrom Ševčenkom. Treba li reći da je i on Rus po rođenju? Verili su se septembra 2023, venčali početkom decembra te godine, a razveli s jeseni 2024.

Devojka koja važi za jednu od najlepših teniserki sad je u vezi s holandskim kolegom Talonom Griksporom (29). Odala ih je fotografija sa zimskog odmora na Maldivima.