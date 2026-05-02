Italijanski teniser Janik Siner, prvi na ATP listi, plasirao se u finale Mastersa u Madridu, pošto je danas savladao Francuza Artura Fisa rezultatom 6:2, 6:4.
Meč je trajao manje od sat, a Sineru je upisao 27. pobedu u nizu na Mastersima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31.
Ujedno se plasirao u peto Masters finale zaredom, što su prethodno uspeli da urade samo još Đoković i Nadal.
Uz to, sada ima 22 pobede zaredom i to uz svega jedan izgubljeni set.
Rival u finalu biće mu pobednik duela Aleksandar Bloks (Belgija) - Aleksandar Zverev (Nemačka).
Ali, pored ovih dostignuća, Siner je zabeležio još jedno i to veliko.
Naime, on je uspeo sa ovim finalom u Madridu, da zaokruži svih devet masters finala i tako uđe u odabrano društvo, a to je uspela samo "velika trojka" - Novak Đoković, Rodžer Federer, Rafael Nadal.
