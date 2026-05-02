Kragujevčane su do pobede vodili Vladimir Bojović sa 19 i Ivan Ćirović sa 11 poena, dok su u domaćem timu najefikasniji bili Luka Maćešić sa 15 poena i Marko Radosavljević sa 16 poena.

Treća utakmica na programu je 4. maja, a biće odigrana u kragujevačkoj dvorani “Jezero”.

NOVI SAD – Dvorana: SPC "Vojvodina", Sudije: Aleksandar Petrović (Užice) i Tomislav Popović (Kraljevo)

VOJVODINA – RADNIČKI 1:3 (25:21, 16:25, 17:25, 23:25)

VOJVODINA: Antunović 4, Marjanović, Milanović 5, Marić, Negić (libero), Brborić 9, Mišković, Kokeza 11, Maćešić 17, Korica, Kolaković, Radosavljević 16.

RADNIČKI: Vukomirović, Ćirović 11, Jović (libero), Ristić 2, Lopar 8, Stašević (libero), Gajović 9, Bojović 26, Banković, Kovač 8, Nikolić, Hadžimehmedović, Živanović, Nejić.