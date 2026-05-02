Košarkaši Zlatibora ostvarili su najveću pobedu u klupskoj istoriji savladavši Crvenu zvezdu na svom parketu rezultatom 94:89, u okviru četvrtfinala KLS.

Čajetinci ove sezone imaju samo jedan poraz na svom terenu, a hala je svaki put ispunjena do poslednjeg mesta. Ogromno interesovanje vladalo je i pred okršaj sa crveno-belima, pa je Zlatibor nošen velikom podrškom sa tribina uspeo da ostvari trijumf.

Utakmicu je između ostalog obeležila tuča Nikole Kalinića i Mateja Čibeja, nakon jednog duela. Oni su zajedno pali na pod, a onda se dogodio sukob i sevale su pesnice.

Sukobi su nastavljeni i posle meča, pošto su se Kalinić i Ebuka Izundu sukobili sa čovekom iz publike.

Atmosfera je ostala naelektrisana i ispred same dvorane. Košarkaši beogradskog tima ispraćeni su do autobusa salvom zvižduka, dok je najdeblji kraj izvukao Kalinić, kojem je okupljena masa pogrdno skandirala dok je sa kapuljačom na glavi pokušavao da napusti objekat.







