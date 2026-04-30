Negde se provlači da je to gotova stvar, ali, trenutno je sve samo nije gotovo u slučaju ovog košarkaša.

Stigle su nove informacije o njegovom slučaju, pogotovo kada je reč o interesu i drugih klubova. Baš dobro Kris Džons igra u poslednje vreme u ekipi Hapoela i zbog toga je jasno da ga žele mnogi evroligaši, a pored Zvezde, sada se pominju i Real Madrid i Fenerbahče, tako bar tvrdi Arel Ginsber.

Ovo bi umnogome moglo da se iskomplikuje, s obzirom na to da se radi o ekipama koje možda nemaju znatno veću platežnu moć, ali imaju mnogo veće ambicije u Evroligi.

Takođe, određene informacije je objavio i Tomer Givati sa IsraelHayom.

On kaže da je Kris Džons za sada odbio ponudu Hapoel Tel Aviva za novi ugovor, te da je mnogo bliži Zvezde koja nude veći novac od tima koji predvodi Dimitris Itudis.