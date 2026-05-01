Bivši brazilski vezista Anderson prisetio se svojih početaka u Mančester junajtedu i otkrio zanimljive detalje o suživotu sa Kristijanom Ronaldom. Kada se 2007. godine preselio u Englesku, Portugalac mu je otvorio vrata svog doma kako bi mu pomogao da se što brže prilagodi na novu sredinu, ali taj boravak nije bio potpuno besplatan.

U razgovoru sa Rijom Ferdinandom, Anderson je uz osmeh priznao da je postojao poseban dogovor -pošto nije plaćao kiriju, morao je da preuzme ulogu potrčka.

- Morao sam da pomažem oko nabavke. Da, ja sam bio taj koji je išao u supermarket po namirnice - otkrio je Brazilac.

Pored toga što mu je pružio krov nad glavom, Ronaldo je Andersona svakodnevno vozio na treninge i brinuo se o njegovoj socijalizaciji u Mančesteru. Ipak, Brazilac je kroz šalu dodao da je bio prilično „težak” cimer, jer nije učestvovao čak ni u troškovima za gorivo.

Anderson je istakao da su mu, pored Ronalda, veliku podršku pružili Nani i Patris Evra, učinivši da se od prvog dana oseća kao ravnopravan član tima.