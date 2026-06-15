Veliki broj fudbalera iz raznih krajeva sveta prošao je kroz Crvenu zvezdu, ali ih nije bilo mnogo sa Novog Zelanda. Zato će ime Adama Mičela ostati upamćena na "Marakani", ali ne mnogo po njegovim uspesima u crveno-belom dresu.

Štoper rođen u Hrvatskoj stigao je kao veliko pojačanje, ali nije dočekao debi u prvom timu. Igrao je kratko za OFK Beograd i krenuo dalje. Na kraju se 2019. godine vratio Ouklend gde i dalje igra sa uspehom.

U razgovoru za "Meridiansport" otkrio je da sada pored fudbala radi sa ocem kao agent za nekretnine.

- Odlučio sam da postanem agent za nekretnine nakon što sam četiri, pet godina igrao fudbal u Evropi. To je fleksibilan posao i generalno može dobro da se živi od njega ukoliko ste uspešni, pošto se zarada zasniva na provizijama. Imao sam tu sreću da se moj otac već 15 godina bavi nekretninama, pa danas radimo zajedno, kao tim. Uspevam to da uskladim sa fudbalom, jer u Oklend sitiju treniramo uveče – tri do četiri puta nedeljno, a utakmice imamo vikendom. Treninzi su od 18 do 20 časova što svima pruža mogućnost da rade tokom dana, a potom se posvete fudbalu uveče. To znači da dosta vremena provodimo van kuće i daleko od porodica, ali fudbal je strast i svaki minut proveden na terenu vredi - počeo je Mičel razgovor za Meridian sport i osvrnuo se na život na Novom Zelandu:

- Fantastična zemlja za život. Novi Zeland pruža prelepu prirodu i izuzetno opušten način života. Svakako bih ga preporučio kao destinaciju za odmor svim Srbima koji razmišljaju da dođu na ovu stranu sveta. Put je dug, ali definitivno vredi. I ne, ovde nema velikih zmija i paukova, to je više karakteristično za Australiju.

Govorio je i o poreklu.

- Rođen sam na Novom Zelandu, ali moja majka i njena porodica su iz Vrgorca, malog mesta u Hrvatskoj, blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Devojačko prezime moje bake je Mihaljević, a mnogi ljudi u Srbiji su mi govorili da je to zapravo srpsko prezime. Ako je to tačno – onda imam i srpsko poreklo. Generalno, nikada nije bilo kontakata sa hrvatskom reprezentacijom, ali možda bi se nešto dogodilo da sam odigrao nekoliko dobrih sezona u Zvezdi, i da me je neko pratio. Svakako, ponosan sam što sam igrao za Novi Zeland. Tu sam rođen i odrastao, prošao sam sve mlađe selekcije, i bilo je logično da nastupam za tu reprezentaciju. Takođe, i otac mi je odavde.

Otkrio je i da će navijati za Hrvatsku upravo zbog toga.

- Ipak, uvek navijam za Hrvatsku. Reprezentacija koja ima približno isti broj stanovnika kao Novi Zeland pravi neverovatne rezultate. Naravno, navijao bih i za Srbiju da igra na Mundijalu, ali ovako sam svim srcem uz Hrvatsku da napravi što bolji rezultat.