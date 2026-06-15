Kako Telegraf saznaje, crno-beli su blizu dogovora sa napadečem Volfsbergera – Erikom Kojzekom (20), koji bi u narednim danima trebalo da se priključi treninzima u sportskom centru u Zemunu.

S obzirom na činjenicu da nema još mnogo vremena do prvih iskušenja u Evropi i prvenstvu, Partizan je odlučio da maksimalno ubrza aktivnosti u prelaznom roku, te da popuni linije tima koje su trenutno deficitarne.

Napadačka, sem mladog Marka Lekića, praktično nema drugih rešenja, pa su crno-beli "zagrebali" tržište ne bi li, shodno mogućnostima, pronašli adekvatne opcije.

U pomenutom Volfsbergeru je prošao sve selekcije, a od pre dve sezone je član najjačeg tima austrijskog bundesligaša, za koga je u protekloj sezoni odigrao 28 mečeva u svim takmičenjima, postigao četiri gola i upisao dve asistencije.