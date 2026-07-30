Fudbaleri Partizana gostuju ekipi Una Štrasen u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crno-beli su dobili prvi meč u Humskoj rezultatom 4:0, pa bi bez većih problema trebalo da obezbede plasman u narednu fazu.

UNA ŠTRASEN - PARTIZAN 0:1 (prvi meč 0:4)

Stadion: Luksemburg.

Sudija: Ben Mekmaster (Severna Irska).

Una Štrasen (3-5-2): Ozčan - Hol, Ture, Gej - Mire, Stajnmec, Rastoder, Natami, Delorž - Zenađi, Perez

Partizan (4-3-3): Krunić - Petrović, Mitrović, Simić, Đurđević - Kostić, Envulu, Zeković - Traore, Kojzek, Sek

88. minut - Nova prilika za Partizan. Vukašin Đurđević je gađao posle odbitka. Lopta je zakačila jednog od protivničkih igrača i završila u korneru.

73. minut - Ponovo Krunić sjajno reaguje i sprečava gol.

70. minut - Mogao je Partizan i do drugog gola. Ninić je probao, ali je Ozčan odbranio njegov udarac.

67. minut - Prete domaći, ali Krunić brani.

60. minut - Loše vesti za Sašu Ilića. Samson je napustio igru zbog povrede. Zamenio ga je Aleksić. Takođe je izašao i Zeković kojeg menja Alilović, a Kojzek je izašao i njega je zamenio Marko Lekić.

55. minut - Sada je moglo da bude veoma opasno. Traore je dobio odličnu loptu od Kostića, ali se predugo nameštao i propala je dobra prilika.

48. minut - Gooool! Vodi Partizan u Luksemburgu. Bogdan Kostić je postigao pogodak i crno-beli sada imaju ogromnih 5:0 u ukupnom skoru. Jasno je da je ovde sve rešeno.

Kraj prvog poluvremena!

42. minut - Poništen gol Partizanu zbog ofsajda.

29. minut - Moglo je biti opasno po gol Une. Dobro izveden korner, ali Partizanovi igrači nisu bili na pravom mestu.

21. minut - Obećavajuće je delovao ovaj napad Partizana. Krenuo je Traore, ali nije bilo prave završnice.

16. minut - Ponovo Petrović u problemu. Natami je pao u kaznenom prostoru, ali ništa od penala za domaćina koji deluje bolje u ovim trenucima.

11. minut - Prva velika šansa na utakmici.Loše je reagovao Petrović, Perez je izašao sam ispred Krunića, ali je na svu sreću loše zahvatio loptu.

5. minut - Prilično miran početak utakmice. Bez ikakvih uzbuđenja u uvodnim minutima.

Utakmica je počela!

19:09 - Ukoliko opravdaju očekivanja i obezbede prolaz, crno-beli će u trećem kolu igrati protiv kazahstanskog Tobola.

19:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija između Une Štrasen i Partizana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Luksemburga.